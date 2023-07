Atletica | Marcell Jacobs guadagna nel ranking mondiale! Ceccarelli tallona con entusiasmo

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) I risultati dell’ultima settimana hanno un po’ modificato ilmondiale dei 100 metri, la classifica stilata ufficialmente da World Athletics. Un paio di piccoli mutamenti per gli italiani presenti nelle posizioni che contano della graduatoria definita dalla Federazione Internazionale.ha infattito una piazza scavalcando lo statunitense Cravon Charleston e ora è 13mo con 1.308 punti all’attivo. Il Campione Olimpico ha disputato una sola gara in stagione e sta facendo i conti con una serie di problemi fisici che nelle ultime due annate agonistiche lo hanno fortemente frenato (anche se ha vinto i Mondiali Indoor e gli Europei): l’auspicio è che possa tornare in auge ed essere grande protagonista ai Mondiali, in programma tra poco più di un mese a Budapest. Ci sono 25 punti di distacco tra il ...