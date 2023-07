Atletica | Larissa Iapichino | “Vittoria della Coppa Europa un’emozione fortissima per tutti”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Protagonista di una splendida prima parte di stagione outdoor,è diventata ormai una delle grandi stelle dell’leggera italiana e potrà giocarsi una medaglia nel salto in lungo già ai prossimi Campionati Mondiali 2023 di Budapest. La ventenne fiorentina, argento europeo indoor in carica, ha infatti vinto entrambe le tappe disputateDiamond League, imponendosi prima al Golden Gala di Firenze e poi (domenica scorsa) a Stoccolma contro quasi tutte le big globalispecialità. “Sono molto stanca, è stato veramente difficile essere sul pezzo in una giornata così difficile. E’ stata tosta, però sono ancora incredula perché fino all’anno scorso guardavo quelle tappe in televisione, tifando per le mie colleghe da casa, adesso mi ritrovo con due vittorie, fa strano, ma è una ...

Lo ha dettoIapichino , campionessa del salto in lungo, che ieri sera ha ricevuto il premio ...- ha detto la figlia d'arte - ma poi è stato magico essere premiata da due leggende dell'...L'leggera ha potuto contare come portabandiera sulla lunghista dei recordIapichino , medaglia d'oro al Golden Gala dello scorso giugno, mentre dall'Olimpo degli sport acquatici sono ...Prossima fermata Espoo, alle porte di Helsinki, per gli Europei under 23.Iapichino, in gara nel lungo sabato 14 e domenica 15, guiderà un gruppo di 82 azzurri. Intanto c'è da celebrare il successo di domenica in Diamond League a Stoccolma (6.69), il secondo dopo ...

"La vittoria della Coppa Europa è stata un'emozione fortissima per tutti, e spero si possano ripetere presto soddisfazioni di quel calibro lì". (ANSA) ...La 27esima edizione della manifestazione è stata un successo assoluto. In tutto sono stati 17 gli atleti che hanno ricevuto un riconoscimento ...