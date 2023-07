Atletica | Jacobs e Ceccarelli osservano i Trials USA | Bracy e Lyles promettono scintille | Kerley cambia specialità

(Di giovedì 6 luglio 2023) Si attendono fulmini e saette aistatunitensi dileggera, che andranno in scena a Eugene dal 6 al 9 luglio. L’evento funge da selezione per i Mondiali di Budapest: i primi tre di ognisaranno presi in considerazione per la rassegna iridata, a patto chiaramente di avere il minimo o di essere all’interno dei target number. I riflettori sono puntati sui 100 metri, la gara regina dove però non vedremo all’opera Fred, Campione del Mondo in carica e numero 1 del ranking di World Athletics che ha deciso di cimentarsi sui 200 metri. Si preannunciano grandi tempi tra gli altri sprinter di lusso del panorama a stelle e strisce. Ci sono grandi aspettative su Marvin, argento iridato in carica, che in stagione ha già timbrato 9.93 e che vanta un personale di 9.85. Christian ...

Infine, su Marcell: ' Sta meglio. Secondo me deve stare in cantiere finché non sarà al massimo della condizione '.Leggi Anche L'italiana sogna in grande: c'è vita oltre Tamberi eMa non c'è solo lui. Un altro con il potenziale per dare fastidio a Djokovic è Nick Kyrgios , finalista un anno fa e ...... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ... Marcell, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu, solo per citarne alcuni. Le gare in onda su Rai ...

Atletica, Marcell Jacobs guadagna nel ranking mondiale! Ceccarelli tallona con entusiasmo OA Sport

ATLETICA - Aggiornati i ranking mondiali di World Athletics. La Diamond League di Stoccolma smuove le classifiche. Nei 100m maschili, Marcell Jacobs ha scavalca ...Dopo il buio torna in pista Marcello Jacobs, quello che ha deciso di fare ha spiazzato tutti i tifosi ,finalmente la svolta, ultim'ora sensazionale ...