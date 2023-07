Atletica | Iapichino | “Le difficoltà della scorsa stagione mi hanno aiutato a crescere”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) “La vittoriaCoppa Europa è stata un’emozione fortissima per tutti, e spero si possano ripetere presto soddisfazioni di quel calibro lì”. Lo ha detto Larissa, campionessa del salto in lungo, che ieri sera ha ricevuto il premio internazionale Fair Play Menarini. “Un orgoglio già in sé – ha detto la figlia d’arte – ma poi è stato magico essere premiata da due leggende dell’e dello sport come Tommie Smith e Edwin Moses. Sono veramente emozionata, non mi succede facilmente ma questa volta sono stata messa alla prova”. La prossima settimanavolerà in Finlandia per i Mondiali Under 23: “Probabilmente sarà il mio ultimo campionato giovanile”, ha spiegato, mentre successivamente prenderà parte alla tappa di MonacoDiamond League. “Devo molto anche a quanto avvenuto ...