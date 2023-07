Atletica | Dellavalle torna in pedana al meeting Sotteville-lès-Rouen

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) Nel weekend è in programma ildi-lès-, in Francia. In gara ci saranno otto azzurri, tra i quali Andrea, che farà il suo esordio all’aperto per prepararsi al meglio in vista dei Mondiali di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto. Il ventitreenne piacentino è pronto are dopo un periodo di stop per infortunio con l’obiettivo dire nell’élite internazionale già raggiunta nel 2022 quando ha superato i 17 metri in quattro occasioni con il picco del 17,28 vincente agli Assoluti di Rieti. Tra i suoi principali avversari il primatista mondiale indoor Hugues Fabrice Zango (Burkina Faso), 17,81 all’aperto quest’anno, e il francese Jean-Marc Pontvianne, atterrato di recente a 17,20. Per quanto riguarda il disco spazio a Daisy Osakue che, dopo ...