Atalanta | visite mediche per Kolasinac FOTO

... "Fatta per Frattesi all'Inter" 14:36 Inter, Frattesi a Milano per lemediche 11:57 Milan, domani lemediche di Romero 09:19 Anche la Juventus su Samardi 08:54 Inter -, ...2023 - 07 - 05 14:52:33 Bayern, oggi ledi Kim Oggi Kim sosterrà lemediche con il ... 2023 - 07 - 05 14:47:13, colpo Bakker L'ha piazzato il primo colpo del suo mercato. ......L'chiude per il terzino sinistro olandese, classe 2000, Mitchel Bakker del Bayer Leverkusen: costo dell'operazione 10 milioni. Bakker firmerà un quadriennale e sbarcherà domani per le,...

Atalanta, visite mediche per il nuovo esterno Kolasinac Sportitalia

La rosea dedica spazio al mercato dell’Atalanta, protagonista di questi primi giorni della sessione estiva con alcuni colpi già piazzati “E due! Dopo Sead Kolasinac, l’Atalanta ieri ha piazzato un alt ...Inizia oggi la prima avventura in Serie A di Sead Kolasinac, reduce da una stagione all'Olympique Marsiglia. Il bosniaco è arrivato alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito ...