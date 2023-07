Atalanta | da Bakker a Kolasinac | novità a sinistra

(Di giovedì 6 luglio 2023) Potrebbe essere questa la formazione della nuova: Carnesecchi in porta,catena di. Ecco la probabile formazione dei bergamaschi in vista del prossimo ...

Potrebbe essere questa la formazione della nuova: Carnesecchi in porta,e Kolasinac catena di sinistra. Ecco la probabile formazione dei bergamaschi in vista del prossimo ...Il calciomercato dell'è entrato subito nel vivo con colpi a ripetizione rendendo la Dea più forte ed ...Il Milan insiste per Reijnders, la Juve si inserisce nella corsa al gioiellino dell'Udinese Samardzic, il Napoli continua la caccia al successore di Kim, l'prende. Il tutto mentre ...

Il terzino sinistro prelevato dal Bayer è il quarto olandese della Dea, dopo de Roon, Hateboer e Koopmeiners. Così Congerton e Tony D’Amico hanno piazzato un altro colpo arancione ...La campagna di rafforzamento avrà le sue inevitabili rinunce, ma finora cosa manca alla sessione estiva Caleb Okoli a Monza come Giorgio Cittadini. José Palomino in bilico se dovesse arrivare Isak Hi ...