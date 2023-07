Assegnazione provvisoria docenti 2023 | serve avere superato l’anno di prova per la convalida domanda Chi riguarda

IL MODELLO 14 - Domanda - utilizzazione - e -- personale - amministrativo - tecnico - e - ausiliario - ATA - 1 Download Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale,...Le buste con le offerte economiche per l'dei voli agevolati su Alghero per il periodo ... La Commissione procederà ora all'aggiudicazionedelle rotte. Resta infatti possibile, ...Le buste con le offerte economiche per l'dei voli agevolati su Alghero per il periodo ... La Commissione procederà ora all'aggiudicazionedelle rotte. Resta infatti possibile, ...

Assegnazione provvisoria docenti 2023, precedenza assistenza: anche per la suocera Sì, ma attenzione al comune di ricongiungimento Orizzonte Scuola

Scaduti i termini, il 5 luglio, per il personale docente, ricordiamo che il personale ATA ha invece tempo fino a domani, 7 luglio, per presentare le domande di utilizzazione e asegnazione provvisoria ...Per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti ci sarà tempo fino alle ore 23:59 del 5 luglio 2023. I docenti, il personale educativo e gli insegnanti di re ...