Asensio è del PSG | ora è UFFICIALE

... David de Gea e Iker Muniain; nella squadra vittoriosa2013 c'erano Nacho, Koke, Morata, Carvajal e Isco; in quella che arrivò fino in fondo nel 2017 si misero in mostra Kepa,, Rodri, ...Per un progettogenere Lucho sembra l'allenatore giusto sotto l'aspetto tecnico - tattico ma ... anche Marcodal Real Madrid. Vicinissimo anche il centrocampista dello Sporting Lisbona, ......prevalentemente sulle mosseclub francese. Monetizzando la cessione di Mbappè, quindi, si potrebbe rientrare in alcuni parametri coprendo e chiudendo alcune trattative ancora in piedi (, ...Marco Asensio è un nuovo giocatore del Psg: il comunicato del club Marco Asensio è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo l'annuncio nella mattina dell'arrivo di Milan Skriniar (leggi qui il ...Costano zero euro: tanti i “big“ ma pure gregari di lusso in cerca di una squadra. All’estero sono liberi De Gea, Sergio Ramos, Isco, Hazard e James Rodriguez.