Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 5 luglio 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Un amore in fondo al mare ha totalizzato 1942 spettatori (12,88% di share). La serie tv New Amsterdam su Canale5 ha conquistato in media 1537 spettatori (share 9,65%) poi Madri, una vita d’amore 971 (7,82%). La puntata del programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha realizzato 636 spettatori (4,80%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1080 spettatori (6,79%) nel primo episodio e 820 (6,34%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1890 spettatori (13,90%). Su Rete4 il ...

(Di giovedì 6 luglio 2023)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Un amore in fondo al mare ha totalizzato 1942 spettatori (12,88% di share). La serie tv New Amsterdam su Canale5 ha conquistato in media 1537 spettatori (share 9,65%) poi Madri, una vita d'amore 971 (7,82%). La puntata del programma Freedom – Oltre il confine su Italia1 ha realizzato 636 spettatori (4,80%); su Rai2 la serie tv Delitti in Paradiso ha portato a casa 1080 spettatori (6,79%) nel primo episodio e 820 (6,34%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l'ha visto? su Rai3 ha avuto 1890 spettatori (13,90%). Su Rete4 il

Rai3 con Chi l'ha visto si piazza al primo posto nella classifica degli ascolti tv con un'intervista esclusiva a Salvatore Parolisi, il militare che ha ucciso la moglie e oggi può godere di permessi ...I dati Auditel di mercoledì 5 luglio. In TV la sfida tra il film di Rai1 Un amore in fondo al mare, il finale di New Amsterdam su Canale5 e una ...