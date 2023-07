Artigiano muore in un incidente sul lavoro a Milano

Inutili i soccorsi del 118, al momento dell'arrivo dei paramedici l'era già morto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, al momento sembra che l'uomo sia rimasto ...... in tribunale, il pm Giorgio Nicola ha chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi per un, ... Bimbo di 6 anni annega ein Puglia durante il centro estivo: le foto L'avvocata Esmeralda Elmazi, ...Ma in fondo si sente sempre unche ha imparato tutto dalla nonna Elina ("non sai come ... Se l'animale cresce bene efelice, la carne resta un grande patrimonio della nostra gastronomia ...

Artigiano di 67 anni muore in un incidente sul lavoro La Repubblica

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto un uomo di 67 anni verso le 15.30 ha perso la vita mentre era al lavoro su un tornio: sembrerebbe che l'artigiano sia stato colpito alla testa da un ...Un artigiano di 67 anni è morto in un infortunio avvenuto oggi pomeriggio nel suo laboratorio di Milano dove stava lavorando al tornio. (ANSA) ...