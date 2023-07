Arriva Threads | ma non in Italia | come funziona la nuova app di Meta

La7.it - Meta, colosso proprietario di Facebook e Instagram, ha lanciato ufficialmente una nuova applicazione chiamata, che si preannuncia una diretta concorrente di Twitter . Mark ...vedi anche Meta, cos'è il nuovo social che sfida Twitter e quandoFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Tecnologia Zuckerberg sfida Musk e lancia il nuovo Twitter. Si chiamerà ...Leggi Anche Meta,l'appche sfida Twitter A divulgare i dati è stato Mark Zuckerberg. 'Abbiamo appena superato i 5 milioni di registrazioni nelle prime quattro ore', ha scritto sul suo account ufficiale ...

Quando arriva Threads, la risposta di Meta a Twitter Fastweb.it

Il lancio di Threads arriva nel momento giusto, secondo molti osservatori, perché Twitter è sempre più in crisi a causa della dissennata gestione di Elon Musk, che sta facendo fuggire utenti e ...Si tratta della più grande minaccia per Elon Musk. La nuova piattaforma si presenta come la versione testuale di Instagram, arriva in 100 paesi del mondo ma non ancora in Europa ...