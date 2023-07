Arriva “Threads” | la nuova app rivale di Twitter

(Di giovedì 6 luglio 2023) "is here. Let's do this". Così Mark Zuckerberg, ceo di Meta e fondatore di Facebook, ha ufficialmente lanciato laappdi, una piattaforma di "microblogging" con caratteristiche molto simili al social di Elon Musk. "Cominciamo. Benvenuti su", ha scritto Zuckerberg, sul suo account: un messaggio che ha raccolto migliaia di "like" in pochi minuti, segno che il nuovoto nel mondo dei social network è partito alla grande., che si basa sul modello di Instagram, offre una serie di vantaggi, tra cui l'enorme base di utenti, nonché forti relazioni con gli inserzionisti; inoltre potranno essere seguiti tutti gli account pubblici senza richiedere approvazione del proprietario. Il lancio al momento si limita agli Stati Uniti e non ...

...è compatibilie sia con il sistema operativo Android di Google sia con iOS di Apple e per ora... è dovuto al fatto che Meta dovrà rispondere a requisiti più stringenti perrispetto a ...Meta: quandoin Europa. Meta, al momento, non arriverà in Europa perché l'applicazione ancora non soddisfa i requisiti imposti dal Garante della Privacy irlandese (dove c'è la ...avrà pubblicità Meta ha dichiarato che non monetizzeràquest'anno, ma ha lasciato aperta la possibilità di inserzioni pubblicitarie in futuro. Posso avere un nome utente diverso Per ...

Meta Threads è disponibile negli Stati Uniti ed è già boom di iscritti. In Europa, però, il rivale di Twitter ancora non soddisfa i requisiti del GDPR.L’app Threads non sarà offerta nell’Unione europea poiché ... nulla che non sia compatibile con il futuro con ciò che sappiamo e ciò che pensiamo stia arrivando. Ci vorrà solo più tempo per ...