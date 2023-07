Arriva l’anticiclone “Cerbero” | temperature fino a 45 gradi Italia nella morsa del caldo

(Di giovedì 6 luglio 2023) Torna il grandesull’. Dopo “Scipione” che due settimane fa ha attraversato la penisola,” che porteràaltissime ,a 45, e che per almeno tre giorni renderà bollente il nostro Paese.africanosarà più potente di Scipione (il primo che abbiamo incontrato in questo inizio estate).inizierà a salire con prepotenza verso l’a partire da venerdì e nei giorni successivi infiammerà tutte le nostre regioni. Sardegna terra più bollente,( dal nome del cane-mostro a tre teste cantato da Dantesua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi), distribuirà l’intensità del ...

Conafricano Cerbero weekend 8 - 9 luglio infuocato Ultimi temporali al Nord oggi, pronti per il boom di caldo che da domani invaderà'Italia. Tra domani, venerdì 7 luglio, e sabato 8 le ...africano Cerbero renderà dunque bollente il weekend 8 - 9 luglio. Questa seconda ondata di calore ci terrà compagnia anche per gran parte della prossima settimana, quanto meno al Sud e ...'Questo weekend arriverà di gran carrieraafricano' spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo 'rimontando dapprima soprattutto al Centrosud ma coinvolgendo poi anche il Nord. In ...