Arrestato a Paestum un ex ufficiale uruguayano | torturò e uccise militanti Tupamaros

(Di giovedì 6 luglio 2023) E’ statoa Capaccio, in provincia di Salerno, Hermes Mario Tarigo Giordano, exdell’esercito, accusato dell’omicidio di Gerardo Moises Alter, militante del Movimento di liberazione nazionale, ucciso nel 1973 in Uruguay. Tarigo, destinatario di un ordine di cattura internazionale emesso nel 2019 dal Tribunale penale di Montevideo per l’accusa di omicidio pluriaggravato, già ricercato dall’Interpol, è stato rintracciato e sottoposto a fermo dai Carabinieri del Comando provinciale di Salerno. I militari hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari (con l’applicazione del braccialetto elettronico) emessa della Corte d’Appello di Salerno in conseguenza dell’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Ministero ...