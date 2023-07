Armor Wars | emergono dettagli sul film con protagonista Don Cheadle e il suo War Machine

(Di giovedì 6 luglio 2023) La pellicola, che inizialmente doveva essere una serie televisiva, vedrà al centro il James Rhodes di Done l'eredità di Iron Man. Inizialmente nato come una serie televisiva per Disney+,uscirà invece comeal cinema e la novità principale riguarda la sua distribuzione, che dovrebbe essere successiva a quella delsui Fantastici 4. Al centro della storia ci sarà il Dipartimento del Controllo Danni già visto nelle precedenti pellicole del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver preso possesso della tecnologia del defunto Tony Stark in Spider-Man: No Way Home, si dice che l'agenzia governativa creerà un "esercito di iron man" per proteggere meglio il mondo dopo gli eventi di Secret Invasion. Abbiamo già visto quanto il D.O.D.C. si spingerà …

Armor Wars: nuovi dettagli sulla storia, compresi i piani per i ... Cinefilos.it

