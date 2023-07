Ariane 5 | l' ultimo volo

... Swan 47 della coppia di armatori Giulio eBergamaschi a cui è anche stato donato un ... unmomento di aggregazione che ha visto la partecipazione di tutti gli armatori presenti e dei loro ...Lanciato con un razzo vettore5 dalla base della Guyana lo scorso 13 dicembre, quest'Meteosat, satellite dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) e gestito dal consorzio Eumetsat, è in ...L'lancio di5, il più potente dei lanciatori europei, inizialmente previsto per questa notte, è stato nuovamente rinviato a causa dei forti venti in alta quota. Le nuove possibili finestre ...(ANSA) - KOUROU, 05 LUG - Dopo due ritardi nel lancio, il razzo Ariane 5 è decollato con successo alle 19:00 ora locale (2200 GMT) di ieri, mercoledì, dal centro spaziale della Guyana a Kourou. Ariane ...La crisi dello Spazio:il vettore Ariane 5 va in pensione dopo 117 decolli e aver portato in orbita satelliti eccezionali, la guerra ha spento il razzo russo Soyuz. Ora non rimane che Elon Musk ...