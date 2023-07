Aria condizionata vietata in auto | la multa è pesantissima ma puoi evitarla | Non puoi sbagliare

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il Codice della strada è piuttosto chiaro: chi accende l’inpuò ricevere una. In estate è impossibile non accendere l’in, soprattutto nelle giornate più calde. Si tratta di un’abitudine piuttosto comune, adottata dalla maggior parte deglimobilisti. L’inè fondamentale, ma attenzione potrebbe costarvi cara – Ilovetrading.itTuttavia, in base a quanto stabilito dal Codice della Strada, l’inpuò essere utilizzata a determinate condizioni. Il mancato rispetto delle regole di determina l’applicazione di unapiuttosto ...