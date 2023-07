Aphex | il film sulla Formula 1 pronto a entrare nella storia

...nelle canzoni lo spirito disco - pop decisamente camp del. Il produttore, Greta Gerwig, Margot Robbie, Charli XCX e altri ci hanno raccontato come è nato il disco . Blackbox Life Recorder...Un po' come coi miliardari che sono scesi giù col Titan e sono implosi all'istante tipodi ... GR: Per fortuna che è tornato con un nuovo singoloTwin, uno che aveva il carro armato nel ......nelle canzoni lo spirito disco - pop decisamente camp del. Il produttore, Greta Gerwig, Margot Robbie, Charli XCX e altri ci hanno raccontato come è nato il disco . Blackbox Life Recorder...Most definitely not the right move was omitting their other excellent cover, a sublime rendition of Aphex Twin's "Film," which is a masterclass in the adaptability of jazz. It was a missed opportunity ...On this week’s list, we have ‘kisses’, the hazy, tender lead single from Slowdive’s first album in six years; Aphex Twin’s first official single in five years, ‘Blackbox Life Recorder 21f’, which ...