Aperte le iscrizioni per “Masserie sotto le Stelle” a Castellaneta

(Di giovedì 6 luglio 2023). Dopo il grande successo della passata edizione, sonolea “le”, il tour segreto organizzato da CIA Agricoltori Italiani della Puglia Area Due Mari (Taranto-Brindisi) alla riscoperta di antiche bellezze del Tarantino. La decima edizione si terrà venerdì 11 agosto 2023 ma la macchina organizzativa è già in fase avviata: si partirà in pullman, alle 16 daMarina (piazza Kennedy) e alle 16:30 da(piazzale campo sportivo), per raggiungere alcunedel territorio. Le location sono segrete: fattore questo che rende “le” uno degli eventi più suggestivi e affascinanti dell’estate ...

Sonoleper l'A. S. 2023/2024 alla Scuola Statale per Adulti , il CPIA BAT " Gino Strada ". Per iscriversi basta andare sul sito istituzionale www.cpiabat.edu.it , e cliccare sull'icona "...Sonofino al 25 luglio prossimo leal Programma di educazione alimentare Frutta e Verdura nelle scuole per l'a.s. 2023/24, finalizzato a incrementare il consumo di frutta e verdura da ...Dal 18 luglio sino al 18 dicembre è aperta la call per il quinto Mario Merz Prize, il premio, a cadenza biennale, nato con lo scopo di individuare, attraverso il lavoro di una fitta rete ...

Aperte le iscrizioni per il micronido. Ecco come fare domanda - Comune di Amalfi

Sono aperte le iscrizioni agli Open Day dell’Academy Lucchese per i nati dal 2012 e il 2018 presso il rinnovato impianto sportivo delle Madonne Bianche (via di Sant’Alessio, 616). Gli Open Day si terr ...Si terranno nel bosco di Capodimonte le lezioni finanziate dalla Regione Campania che formeranno giovani diplomati a partire da ottobre ...