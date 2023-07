Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 6 luglio

Leggi su zon

(Di giovedì 6 luglio 2023): una nuova e sorprendentedi Unsta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 16:00. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Un: ladel 6Patricia sapeva della decisione di Carmen di Francisco di competere con Ventura per la presidenza del Club degli Imprenditori, ed era particolarmente arrabbiata per il fatto che lo stesso Francesco non l’avesse informata. Patricia ha accusato Francisco di essere un burattino nelle mani di Carmen, e Francisco ha accusato Patricia a sua volta.Un: Bárbara ...