Annullato il concerto del maestro Noseda a Orsolina28

Ilè quindi, così come la cena prevista alle19. Per ricevere il rimborso dei biglietti acquistati è necessario inviare entro venerdì 14 luglio 2023 una mail all'indirizzo ...GIULIANOVA " Sabato 8 luglio , alle 21:30, Piazza Bruno Buozzi di Giulianova ospiterà ildi Rosa Chemical nell'ambito del Terrasound Fest , festival organizzato da Best Eventi in ...è...Giulianova. Sabato 8 luglio, alle 21:30, Piazza Bruno Buozzi di Giulianova ospiterà ildi Rosa Chemical nell'ambito del Terrasound Fest, festival organizzato da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Giulianova.

Annullato il concerto della Filarmonica TRT all’Open Air Stage di Orsolina28 a Moncalvo ATNews

A causa di un’improvvisa indisposizione, il Maestro Gianandrea Noseda non potrà dirigere il Concerto a sorpresa previsto per domenica 9 luglio 2023 alle ...A un anno dalla rassegna “Concerto Annullato Vol I & Vol II”, Management Russo torna con un nuovo imperdibile appuntamento al Parco Appio di Roma. Un incontro intenso e sorprendente con due degli arti ...