Anno record per il turismo in Italia Che i diretti interessati spiegano così

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo una stagione invernale da, dopo il periodo dei «Ponti» di primavera e la Pasqua all'insegna del «tutto esaurito» anche l'inizio dell'estate per ilno 2023 sembra viaggiare sugli stessi binari. I numeri definitivi verrovviamente forniti dopo settembre ma solo osservando le prenotazioni e nelle chiacchiere di tour operator ed imprenditori del settore si racconta di un +25% non solo sull'scorso, ma soprattutto sull'ultima estate pre Covid, quella del 2019. Abbiamo quindi chiesto a diversi operatori del settore, di raccontarci non solo l'andamento del mercato, con un focus su alcune destinazioni da sempre molto amate, ma anche di spiegare le ragioni di tale successo. Come si spiega il successo molto rilevante per stagione 2023, primo semestre, in ...