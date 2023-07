Le nozze da sogno diScarrone con Francesco Muglia in Liguria. FOTO La cantanteha coronato il sogno d'amore con il suo amato. 'Doppie nozze' per lei e Francesco Muglia nella stagione più gettonata per i matrimoni. Il rito religioso si è celebrato in gran segreto il 29 ...... "Lasciata a casa senza preavviso, non ho concordato niente" di Concetta Desandosi è ... Le passava comelui "500 euro" e questo era l'amore che le dava Lui non c'era nemmeno quando è ...Dieci anni dopo la loro collaborazione, del suo mentore: "Ho imparato tantissimo. Quando ho ... "Lasciata a casa senza preavviso, non ho concordato niente" di Concetta Desandosi è ...

Annalisa dice (due) sì a Francesco Muglia. Ecco gli ospiti e le foto del party Affaritaliani.it

Le foto dei festeggiamenti per le nozze della cantante nel meraviglioso borgo di Tellaro, nella cornice da favola del Golfo dei Poeti ...Doppio sì (riservato) per Annalisa. Dopo il rito religioso blindatissimo che la cantante ha celebrato con Francesco Muglia, direttore marketing della Costa Crociere, ad ...