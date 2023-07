Annalisa Chirico | Meloni deciderà se far dimettere la ministra Santanchè

'L'opposizione non ha i numeri per far passare una mozione di sfiducia, e, in alternativa, l'unica via per ottenere le dimissioni sarebbe data da una scelta individuale, suggerita dal Quirinale'Alfonso Signorini comunque sta già lavorando duramente per formare il cast e, dopo le voci su un possibile ingresso della giornalista, il conduttore ha rivelato a Turchese Baracchi ...GUARDA LE FOTO DA URLO DI FEDERICA Il primo concorrente del Grande Fratello VIP Potrebbe essere... LEGGI LE ULTIME NEWS SUL GF VIP E' polemica tra Luca Barbareschi ed Elodie : 'Ti ..."Meloni è il capo: se riterrà che i riverberi mediatici della vicenda si riflettano negativamente sul governo, potrà chiedere un passo indietro" ...Anche se all'inizio del GF Vip 8 mancano ancora due mesi, è già spuntato il nome del primo concorrente: si tratta di una donna, la giornalista Annalisa Chirico.