Animali selvatici | recensione del film di Cristian Mungiu

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il(R.M.N.), 2022. Regia:. Cast: Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu, Andrei Finti, Mark Blenyesi. Genere: drammatico, thriller. Durata: 125 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Matthias, andato a vivere in Germania per lavoro, decide di tornare nel villaggio in cui è nato, in Romania, e arriva in un momento particolarmente teso per la comunità. Se proprio bisogna andare a scovare un difetto nel quinto lungometraggio di, uno dei nomi di punta del cinema rumeno contemporaneo e dal 2007 “abbonato” al Festival di Cannes (con l’eccezione dell’opera prima Occident, tutti i suoisono stati in concorso, e il cineasta ha ...