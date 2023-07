ANCE | call per startup italiane

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dihcube, il polo europeo per l’innovazione digitale coordinato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (), ha lanciato in collaborazione con Deloitte Officine Innovazione laDIHCUBE4. Questa campagna mira a trovare soluzioni innovative per promuovere la transizione digitale nel settore delle costruzioni ed è rivolta ae micro e piccole imprese con sede in Italia. L’obiettivo di DIHCUBE4è individuare progetti italiani che mirino ad aumentare l’efficienza dei processi di costruzione e a sviluppare strumenti sostenibili ed ecologici per supportare le imprese del settore. Dihcube è stato creato nel dicembre 2022 ed è composto da 12 partner. Il suo obiettivo è promuovere la digitalizzazione e l’innovazione nei processi produttivi nel settore delle costruzioni, ...

