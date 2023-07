(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Il gip di Roma chiede l'imputazione coatta per. Il sottosegretario che ha usato informazioni riservate contro avversari politici. Non poteva che finire così.l'imbarazzante edi Nordio. Ancor più grave la copertura politica di Giorgia Meloni". Così Peppe, deputato del Partito democratico e responsabile Esteri, Europa e Cooperazione internazionale della segreteria, su Twitter commenta la richiesta del Gip di imputazione coatta nei confronti di AndreaDelle Vedove.

E Cospito rispondeva: 'Fuori non si stanno muovendo solo gli, ma anche altre associazioni. Mentre Enrico Letta (Pd) chiede " più rispetto ", Giuseppe(Pd) invita Donzelli a "...... Matteo Piantedosi, ha invece dichiarato che "la metodologia messa in atto daglici ... Immediata la replica del vicesegretario Pd (e deputato), Giuseppe: " Ci sono molte ragioni ...E Cospito rispondeva: 'Fuori non si stanno muovendo solo gli, ma anche altre associazioni. Mentre Enrico Letta (Pd) chiede " più rispetto ", Giuseppe(Pd) invita Donzelli a "...

Anarchici: Provenzano, ‘crolla difesa imbarazzata governo su Delmastro’ La Sicilia

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Non scherziamo, non se ne parla”. Così autorevoli fonti di governo all’Adnkronos, circa l’ipotesi di un passo indietro del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro d ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Il gip di Roma chiede l’imputazione coatta per Delmastro. Il sottosegretario che ha usato informazioni riservate contro avversari politici. Non poteva che finire così. Crol ...