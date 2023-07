Anarchici | gip Roma dispone imputazione coatta per Delmastro

(Di giovedì 6 luglio 2023), 6 lug. (Adnkronos) – Il gip diha disposto l’per il sottosegretario alla Giustizia Andreaindagato per rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito, l’anarchico detenuto al 41 bis. Per il giudice in particolare sussiste sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. La Procura di, che ora dovrà formulare una richiesta di rinvio a giudizio, aveva chiesto l’archiviazione perritenendo l’esistenza oggettiva della violazione ma che non ci fossero prove sull’elemento soggettivo, ovvero che fosse consapevole dell’esistenza del segreto. L'articolo CalcioWeb.

