Anarchici | Bonelli | ' Delmastro si dimetta | bene Procura | giusto presentare esposto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - “Se non ci fosse stato il mioalladella Repubblica, l'uso spregiudicato chee Donzelli hanno fatto di atti riservati dello Stato sarebbe passato come se nulla fosse. La decisione delladi Roma è una buona notizia perché non c'è nessun cittadino, a maggior ragione parlamentare o esponente di governo che debba poter pensare di utilizzare atti riservati dello Stato come strumento per attaccare l'opposizione". Così il co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo. “Nonostante le critiche che ricevute per aver presentato tale- prosegue - oggi chi deve chiarire sono la presidente Meloni e il ministro Nordio che, in un'incredibile e inaccettabile difesa del sottosegretario ...