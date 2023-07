Amerigo Vespucci | la nave in giro per il mondo dopo la partenza da Genova

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 6 luglio 2023) È partita sabato dal Porto Antico di, salutata dalle frecce tricolori, lascuola della Marina Militare 'per ildel. Il viaggio durerà circa venti mesi e il veliero attraverserà tre oceani e cinque continenti per attraccare in trentuno porti. A bordo 217 membri di equipaggio e 126 allievi, compreso uno di nazionalità ucraina. Il veliero navigherà sotto l'insegna dell'Unesco e sarà simbolo del Giorno degli oceani nel 2024 quando farà tappa in Messico.