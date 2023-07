Alzate laterali e sudore | Cristiano Ronaldo si allena così

Il portoghese ha tutte le intenzioni di partire alla grande nella prossima stagione con l'Al - Nassr, dove accoglierà Brozovic e gli altri nuovi acquisti. Ecco il video del suo allenamento ...... stacchi rumeni, bulgarian squat Metti in circolo il sangue stimolando anche la parte alta del corpo: rematori,, push up che possiamo svolgere anche con le ginocchia a terra se non ...3x(20"+ movimento bicipiti con manubri da 2kg + 10" recupero). 1' recupero. 3x(20" crunch ginocchia sollevate + 10" recupero). 1' recupero. Stretching finale addottori e gambe. . di ...

Alzate laterali: l'esecuzione perfetta è quella di Cristiano Ronaldo. Ecco come imitarlo La Gazzetta dello Sport

La guida della trainer per eseguire le alzate laterali con manubrio alla perfezione, proprio come Cristiano Ronaldo: le istruzioni su come fare passo passo.Il Torino vorrebbe a tutti i costi concludere l'affare Doig con il Verona, avendo ormai superato il Bologna grazie all'offerta di ingaggio superiore a quanto proposto dai felsinei. Il Torino vorrebbe ...