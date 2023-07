Allison Mack | l’ex-star di Smallivlle torna libera dopo tre anni di carcere

è tornata in libertà. L'attrice di Smallville , arrestata nel luglio del 2021 dopo essersi dichiarata colpevole per l'accusa di aver aiutato Keith Raniere, leader del culto di "auto - ...La star di Smallvilleè stata rilasciata dal carcere dopo il suo coinvolgimento in una setta e l'accusa di aver procurato le vittime che poi avrebbero subito abusi e violenze. Secondo la CNN, l'attrice è ...era stata condannata a tre anni nel 2021 per il suo coinvolgimento nella tratta di esseri umani orchestrata dalla setta ...

Smallville: Allison Mack è stata rilasciata di prigione Movieplayer

Pena ridotta di un anno per l'attrice, rilasciata da una prigione federale della California lo scorso lunedì. Allison Mack è tornata in libertà. L'attrice di Smallville, arrestata nel luglio del 2021 ...L'attrice, celebre per la serie Smallville, era stata incarcerata per essere stata tra i membri di una setta che perpetrava violenza tra giovani vittime.