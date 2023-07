Allarme fascisti ma era la Fiom Clamoroso abbaglio della sinistra

(Di giovedì 6 luglio 2023) Un'ossessione costante. Profonda, che annebbia la vista e condiziona la capacità di giudizio. Una sorta di strabismo che, a volte, porta a situazioni grottesche. Perché va bene che lanon ha una leadership credibile, un briciolo di programma e una prospettiva per l'immediato futuro, ma il voler continuare a gridare al pericolo fascista rischia di annebbiarle la vista. E di svista Potente. condurla a figure misere come quella occorsa a Firenze ieri. Poco prima di pranzo, si diffonde in città una notizia che crea infinite polemiche. Durante la notte, la targa dedicata ad Aligi Barducci è stata vandalizzata e distrutta. Morto durante la liberazione di Firenze, Barducci era il partigiano col nome di battaglia "Potente", insignitomedaglia d'oro al valor militare. In pochi attimi, pur senza avere mezza conferma, i progressisti iniziano a ...

"Allarme fascisti" ma era la Fiiom. Cortocircuito clamoroso a sinistra Il Tempo

