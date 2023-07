Alfonso Signorini sull’addio della d’Urso a Mediaset e i nuovi opinionisti del GF Vip

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da settimane circolano nomi plausibili e improbabili per idel GF Vip che siederanno sulle poltrone lasciate vuote da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Emanuele Filiberto di Savoia, Paola Barale, Cristiano Malgioglio, Amanda Lear e Katia Ricciarelli e di questo toto-nomi ha parlatosul settimanale Chi. “La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”. Adoro la shade finale, ma a chi era rivolta?...

Nella rivista divengono raccontati entrambi i matrimoni. Il rito religioso è stato all'insegna della privacy. Le (prime) nozze sono state celebrate il 29 giugno nella Basilica di ...Ci sarà spazio per il 'Grande fratello' cone 'l'Isoladei famosi' che dovrebbe essere condotta da Ilary Blasi che pare invece vorrebbe lasciare come ha fatto a suo tempo con il 'Gf'.Già lo scorso aprile aveva esplicitamente richiesto ad, conduttore del GF VIP 7, di 'correggere il tiro', ma durante la conferenza stampa di presentazione dei programmi Mediaset ha ...

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e quel commento che non passa inosservato... ComingSoon.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alfonso Signorini in queste ore è stato richiamato ancora una volta da Piersilvio Berlusconi ed il motivo è il Gf vip. Alfonso Signorini in queste ore è stato richiamato da Pier Silvio Berlusconi, ma ...