Al via la stagione degli eventi estivi con il Valdarno Jazz Young

Venerdì alle 21.30, in piazza Liberazione, "Temporary Interchanges", con Giovanni Paolo Liguori Quartet...a rendere Mediaset più intellettuale (Lo chiediamo mentre viene confermata la nuovadella ...il pubblico,gli ospiti, gli studi sempre più piccoli. Fino a pochi anni fa le cose però ...... aperto da 5 anni inVicenza, che nei dodici mercati settimanali di Campagna Amica in città e in provincia. Con l'arrivo della bellae poi del caldo è cresciuta la domanda di prodotti ...StampaNon è iniziata nel migliore dei modi la sottoscrizione della campagna abbonamenti per la prossima stagione presso i botteghini dello stadio Arechi di Salerno. Dalla mattinata lunghe code all’est ...Il ds Delli Carri dovrebbe incontrare gli agenti del centrocampista del Siena, ma la concorrenza è agguerrita. Mesik-Venezia, si tratta a fari spenti ...