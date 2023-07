Al via il primo weekend di Collisioni 2023

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al via ad Alba la quindicesima edizione del festival, che si prepara ad accogliere la sua prima grande maratona di concerti nelweek-end in Piazza Medford ad Alba. La prima data di venerdì 7 luglio, storica Giornata Giovani diin collaborazione con Banca D’Alba, vedrà salire sul palco del Festival il rapper campano Geolier, Ernia e l’attesissimo Lazza, dominatore incontrastato delle classifiche di Spotify, secondo classificato alla sua prima partecipazione a Sanremo. Si prosegue sabato 8 luglio con il secondo appuntamento sempre dedicato ai giovani, nei due concerti degli attesissimi Sfera Ebbasta e Shiva preceduti da Tony Boy, Sethu e Giuse The Lizia. Domenica 9 lugliosi prepara alla grande festa dedicata agli anni 90 in Italia, con l’unica datain ...

Commenta perA volte serve solo tempo. O l'occasione giusta. La storia di Daniel Boloca ricorda da vicino ... Classe '98, dopo l'Under 17 lascia i bianconeri e prende ladelle province: Chieri, ...Sul sito web dell'Agenzia si legge: in un rapporto presentato oggi a Tokyo dal Direttore Generale Rafael Mariano Grossi alMinistro giapponese Fumio Kishida, l'Aiea ha anche affermato che gli ...Attraverso Palazzo Chigi e laAppia, Ariccia si può candidare a diventare un luogo attrattivo ... Ma questo è solo ilpasso. Invito la Soprintendenza e l'amministrazione cittadina a mettersi a ...

Saronno, sottopassi allagati e chiusi in via Milano e via Primo Maggio. ilSaronno

mentre Boomerang ci fa vivere un tuffo nel vuoto prima in avanti e poi all’indietro”. L’appuntamento è quindi per domani 7 luglio con 17 ore di intrattenimento no-stop. Il ricco programma della ...“Credo che in tempi brevi vedremo lo sviluppo dello spostamento via aria anche per mete molto vicine ... Questo modello è stato favorito da molteplici fattori. Il primo è l’incremento del traffico ...