Al via i saldi estivi di giovedì | i negozianti confidano nel weekend

(Di giovedì 6 luglio 2023) Al via iin tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano; un'occasione per fare affari e cercare di risparmiare in un momento particolare di caro - vita e alta ...

Alestivi in tutta Italia, ad eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano; un'occasione per fare affari e cercare di risparmiare in un momento particolare di caro - vita e alta ...Genova . Qualche giorno dopo rispetto al primo weekend di luglio " su richiesta degli stessi commercianti " oggi sono iniziati anche in Liguria e a Genova idella stagione estiva. La conclusione delle promozioni già fissata a sabato 19 agosto.estivi 2023, si parte oggi 6 luglio in tutta Italia ad eccezione della Provincia autonoma di Bolzano il 14 luglio Oggi partono iestivi 2023 in tutta Italia a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano (14 luglio) . Secondo le stime dell' Ufficio Studi di Confcommercio quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni ...

Saldi estivi al via, ma con nuove regole: cosa cambia da quest'anno Today.it

Nel primo weekend di saldi estivi torna anche a Sansepolcro la notte dello shopping: domani i negozi del centro storico rimarranno aperti fino alla mezzanotte, ...Nessun boom di clienti nei negozi, anche la pioggia ha messo i bastoni tra le ruote. Confesercenti: "Una falsa partenza, colpa del giorno feriale" ...