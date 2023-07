Al Palazzo Reale di Napoli la mostra "Paladino. I 104 disegni di Pulcinella"

... pressoWedekind in piazza Colonna, per iniziativa del Patronato Acli. Nell'occasione si ... "Equità come sinonimo di 'giustizia', è equo ciò che è giusto, dobbiamo arrivare allaequità di ...... Cinzia Bartoli, e tenuto a battesimo dal grande violinista Salvatore Accardo nel 2019 pressodi Genova. Accelerando Festival unisce diverse […] Attualità Savona Savona, tre ...... ma anche il mondo delle strade e delle botteghe ", un mondo: questo sapere popolare, ... l'Ippogrifo non era un fantastico cavallo volante, ma un emblema della gloria, così come ild'...Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al ...Il Palazzo Reale di Napoli ospita la mostra dell’artista Mimmo Paladino (Paduli, 1948) dedicata a Pulcinella, a cura di Flavio Arensi, dal 6 luglio al 3 ottobre 2023. Sono esposti nella Galleria del G ...