Al-Nassr | UFFICIALE | ecco il nuovo allenatore

...-, intendiamoci: quello dell'ultimo saluto all'Inter. Ce lo si immagina, in questi giorni, con il telefono sempre in mano, con l'app di Instagram sempre aperta, ferma sulla pagina...(leggi QUI tutte le dichiarazioni) 17.20 -Brozovic all'Aldall'Inter . 17.00 -il passaggio dell'esterno olandese Kasius dal Bologna all'AZ Alkmaar, fa il percorso inverso ...5 L'aspettavano, è arrivata in mattinata. L'Inter ha ricevuto la prima offertadel Manchester United per André Onana. Una proposta da 40 milioni di euro, bonus compresi, ...dall'Al -, ...Il ds dell'Inter Pietro Ausilio, a La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto tra presente e futuro. Spazio anche a qualche questione extra-campo ...Inter, è sprint sul calciomercato. Prima l'ufficialità di Thuram e le pratiche per il pagamento della clausola di Bisseck, poi la chiusura per Frattesi . Frenesia che c'è anche per le cessioni, con qu ...