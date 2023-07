Al bar sorseggio caffè e origlio conversazioni | ecco chi sono gli elettori di Giorgia Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Sto sorseggiando un“tigrato” (il buondeve avere delle striature) in un bar della Versilia,seduto a un tavolino all’aperto, a fianco cidue uomini sulla sessantina, uno con i baffi e il sigaro, la camicia slacciata, l’altro con una maglietta bianca, jeans e occhiali da sole. Riporto fedelmente e neorealisticamente il loro scambio (oltre a essere un guardoneanche un “sentone”): “Non cipiù le telline, non se ne trovano più” “Sarà mica colpa degli albanesi? Quellicapaci di tutto” “A largo di Livorno hanno avvistato uno squalo bianco” “Sarà sempre più pericoloso fare il bagno con il riscaldamento del mare” “Prima da noi c’erano solo le ventresche” “Eh, ma una ventresca di tre metri non vorrei averla vicino” “Potrebbe staccarti una ...