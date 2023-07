'Aiuto papà sta picchiando la mamma'. Bimba terrorizzata chiama il 112

(Di giovedì 6 luglio 2023) La ragazzina era in pena anche per il fratello. Tempestivo l'intervento dei carabinieri. L'uomo, ora in carcere a Spoleto, aveva più volte picchiato la moglie che ha deciso di denunciarlo

