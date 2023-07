Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in unscattatozona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria. La vittima è stata ...... i battezzati sono sottratti a esso perché sono entrati, in Cristo 'risuscitato dai morti',...che la tentazione di uscire dalla grazia e rimanere soli con le nostre miserie è sempre in: ......inevitabili interventi in emergenza che pure sono sempre dietro l'angolo e sono sempre in- ... "Foce De Pilla (30 m a destra)"laguna di Lesina e "Fogna Cit.na Molfetta (500 m a sud)" ...

Agguato nella notte a Napoli, 44enne ucciso a colpi di pistola Agenzia ANSA

Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in un agguato scattato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco espl ...L’agguato in via Solitaria all’angolo con via Santa Lucia attorno a mezzanotte. L’uomo è deceduto all’Ospedale Pellegrini.