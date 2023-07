Agguato nella notte a Napoli | 44enne ucciso a colpi di pistola

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è statola scorsain unscattatozona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversid’arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria. La vittima è stata trasportata nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di. Aveva precedenti per spaccio e rapina Pasquale Sesso, il 44 ennediintorno alla mezzazona di Santa Luca, mentre era in sella a uno scooter. Gli investigatori della Squadra Mobile di ...

