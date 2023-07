Aggredisce due operai | 47enne arrestato dai Carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia – Dueal lavoro in un cantiere per la metanizzazione a Casamicciola, in piazza Marina, sono stati aggrediti senza apparente motivo da undel luogo che li ha feriti entrambi ed è stato poi. Vincenzo Rotolo, già noto alle forze dell’ordine, ha prima insultato i due e poi li ha colpiti violentemente con un bastone di legno: uno dei dueha subito la frattura di un osso della spalla, l’altro contusioni ed escoriazioni e la prognosi è di 30 giorni per il primo e 3 per l’altro dei due. Rotolo è statodaidell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Ischia che hanno sequestrato la mazza utilizzata. Non è ancora chiaro per quale motivo abbia aggredito i due, sono in corso analisi ...