Agglomerato Asi di Puglianello | domani l’apertura del cantiere

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“A undici anni di distanza dall’aggiudicazione dell’appalto finalmente apriremo ilper infrastrutturare l’Asi di. Abbiamo mantenuto un impegno che altri avevano disatteso, ci abbiamo lavorato molto e grazie anche alla Regione Campania che ha accolto le nostre proposte, partiranno i lavori per rendere industrializzabile un’area che, assieme a San Salvatore Telesino, riteniamo strategica in direzione Marcianise-Maddaloni e Caianello”. Così il presidente dell’Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, chealle 18 taglierà il nastro perdeldel primo lotto nell’area Asi di. Si tratta di una importante opera che permetterà di realizzare le infrastrutture primarie ...

Sul fronte ambientale passi in avanti per il Consorzio Industriale Asi di Benevento. Come raccontato dal presidente Luigi Barone, per l'analisi dell'aria e la valutazione della sua contaminazione, da ...