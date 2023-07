Agenti penitenziari aggrediti nel carcere di Carinola

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStamani neldi(Caserta), “durante la perquisizione ordinaria, un detenuto ha aggredito con oggetti rudimentali duedi Poliziaa solo perché con scaltrezza i due colleghi erano riusciti a sequestrargli un telefono ben nascosto. Nel primo pomeriggio, invece, un detenuto ha aggredito per futili motivi un ispettore con una testata al volto. L’ispettore è stato immediatamente trasportato in ospedale per le cure necessarie”. A dare la notizia è Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Poliziaa, che esprime solidarietà ai due poliziotti contusi. Per Guacci, “ancora una volta emerge evidente come le carceri campane stiano vivendo ormai da tempo momenti di grande difficoltà nella gestione dei ...