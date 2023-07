Affari di peso

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il mercato dei trattamenti per chi vuole perdere chili, tra integratori, app per dimagrire e veri farmaci, è in continua espansione. Una giungla dove il «rischio bufala» è sempre in agguato. Quando Jean Nidetch, casalinga sovrap, nel 1963 decise di riunire alcune amiche, in un magazzino preso in affitto, per condividere il suo metodo di dimagrimento, certo non si aspettava che la sala si sarebbe riempita con oltre 400 persone, arrivate lì con il passaparola. Quella signora americana aveva perso nove chili e, di fronte a tanto entusiasmo, pensò di creare gruppi di supporto per trasformare un percorso personale in un processo condiviso. Era nata la Weight Watchers che sarebbe diventata un colosso mondiale delle diete (in Italia fino al 2006 c’erano 150 filiali, poi non fu rinnovato il contratto di franchising). Da allora, la frenesia di mettersi a dieta non si è più ...