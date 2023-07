AEW | Ufficiali i partecipanti al Blood & Guts Match | due posti ancora liberi…

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 6 luglio 2023) Dopo l’annuncio di settimana scorsa di Jon Moxley, la AEW ha confermato iper il ritorno del, in programma il prossimo 19 luglio nell’episodio di Dynamite in programma al TD Garden di Boston. Come ampiamente anticipato l’incontro sarà la resa dei conti tra Elite e Blackpool Combat Club ma, un partecipante per parte, non è statozzato. Ed è subito scattato il toto nomi. Bryan Danielson infortunato… ci sarà un effetto sorpresa decisivo? Da una parte il Blackpool Combat Club sarà quasi al completo, con Jon Moxley, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli e Konosuke Takeshita che prenderanno parte almentre l’Elite sarà a ranghi completi: Kenny Omega, Hangman Page e gli Young Bucks sono pronti alla ...