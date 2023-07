(Di giovedì 6 luglio 2023) Durante un’intervista con Bobby Fish su “The Undisputed Podcast”,ha confermato che lavorerà solo super il prossimo futuro. Non si tratterebbe di un banale capriccio, poichè l’AEW World Trios Champion ha espresso una motivazione perfettamente valida per volernello show del sabato piuttosto che a Dynamite o Rampage: “Hodi restare esclusivamente su. Perché non voglio che le persone abbiano la scelta, come per dire ‘solo di sabato sera posso vedere The House of’, è quello che volevo. Perché se ti do la possibilità di vedermi il mercoledì, il venerdì ed anche il sabato, alla fine dirai: ‘Non importa piú, basta‘”. Nelle ultime settimane,e i suoi compagni di squadra hanno avuto un confronto con Andrade El ...

AEW: Malakai Black ha chiesto di essere un’esclusiva di Collision Zona Wrestling

Durante un'intervista con Bobby Fish su "The Undisputed Podcast", Black ha confermato che lavorerà solo su Collision per il prossimo futuro. Non si tratterebbe di un banale capriccio, poichè l'AEW Wor ...Malakai Black wants to give back and teach. Black is a long-time veteran in wrestling, making his debut in 2002. Black has a background in martial arts, which is often incorporated in his in-ring ...